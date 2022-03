Charlotte Kalla avautui uran lopetuksesta – taustalla keskustelu psykologin kanssa

Kilpailun voitti viime aikoina suurista vaikeuksista kärsinyt Frida Karlsson. Kalla kertoi keskiviikon kisan jälkeen lehdistötilaisuudessa, kuinka lopettamispäätös on helpottanut hänen oloaan.

– Minulla on ollut suuri nyrkkeilyottelu pääni sisällä, Kalla sanoi Expressenin mukaan.

– Minulla on ollut paperilappunen mukanani jo kuukauden päivät, Kalla totesi.

Kyse on A4-paperista, johon Kalla on listannut uran jatkamisen hyviä ja huonoja puolia.

– Olympialaisten jälkeen torstaina kirjoitin ylös ensimmäisen kohdan. Minulla on paperi mukanani täälläkin, Kalla sanoi naurahtaen.

– Ei, se on huippusalainen! Silloin teidän olisi pitänyt sumentaa kaikki, Kalla totesi.

– Tämä päivä on ollut tunteikkain, kun minua on muistutettu urastani ja saavutuksistani. Minähän olen vain aina katsonut eteenpäin. Se on ollut raskasta tuntea ylpeyttä tavalla, jota en ole aiemmin urallani tehnyt, Kalla sanoi.