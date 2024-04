Charles Leclerciltä upea kunnianosoitus kuolleelle F1-kuljettajalle

Bianchi oli vakavassa onnettomuudessa vuoden 2014 Japanin GP:ssä ja hän kuoli myöhemmin seuraavan vuoden heinäkuussa vammoihinsa. Bianchi toimi Leclercille mentorihahmona ja monacolainen Leclerc on kutsunut Bianchia käänteentekeväksi asiaksi hänen uransa kohdalla.

Leclercillä on käytössään tulevana kisaviikonloppuna kypärä, jonka tyyli perustuu Bianchin Marussia-tiimissä käyttämään kypärään. Leclercin kypärässä on myös Bianchin ajonumero 17. Sen on kansainvälinen autoliitto FIA poistanut käytöstä kunnioituksena edesmennyttä Bianchia kohtaan.