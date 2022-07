Charles Leclerc valmiina peleihin Max Verstappenin kanssa – "Se on tärkeää"

– Kärsivällisyys on tärkeää, mutta jos tulee mahdollisuus, niin tietenkin käytän sen. Ajanhallinta on yksi asia ja se on tärkeää täällä. Voin todellakin pelata hiukan pelejä sprinttikisan hallinnan kanssa. Katsotaan, mikä on mahdollista. Jos mikään ei ole mahdollista, niin sitten olen vain kärsivällinen ja odotan sunnuntaihin, Leclerc totesi.

– Se oli hyvä. Se oli lähellä, mutta tiedän, että se on tiukkaa ja tietenkin aina on mukavaa olla edellä. Se on ollut tällä tavalla koko vuoden. Joskus me olemme edellä, joskus he ovat edellä. Uskon, että auto on hyvä kisassa. Yleensä aika-ajot ovat meille heikko kohta, joten toivon, että huomenna tilanne on sama ja olemme kilpailukykyisiä kisassa, Verstappen jatkoi.