Camilla Richardssonin valmennuskuviot uusiksi – Euroopan mestari siirtyy sivuun

– Teimme päätöksen yhdessä ja sovussa. Olen tosi kiitollinen Jukalle kaikesta, mitä hän on minun hyväkseni tehnyt ja mitä olemme yhdessä saavuttaneet. Jukan avulla olen päässyt tälle tasolle, Richardsson sanoo Urheiluliiton tiedotteessa.



Keskisalon johdolla Richardsson siirtyi estejuoksusta pitkille ratamatkoille ja edelleen maantiematkoille.



– Camilla on koko ajan hakenut oikeita olosuhteita ja treenikavereita ulkomaita myöten. Voi sanoa, että jokainen kivi on käännetty, vuonna 2006 estejuoksun EM-kultaa voittanut Keskisalo sanoi.



Richardsson, 31, pitää hallussaan 10 000 metrin ja maratonin naisten Suomen ennätyksiä, jotka hän teki viime vuonna.



Urheiluliiton tiedotteen mukaan Richardsson valmistautuu parhaillaan omin opein Valencian maratonille, joka juostaan joulukuussa.