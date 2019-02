Brysselin maine vakoilijoiden pesänä tunnetaan ulkopolitiikan johdossa – sadat vakoilijat havittelevat kaupungissa tietoja: "Tämä on se keskiö, missä päätöksiä tehdään"

Saksalainen Welt am Sonntag -lehti uutisoi vastikään talon sisäisestä muistiosta, jonka mukaan Brysselissä arvioidaan olevan 250 kiinalaista ja 200 venäläistä vakoojaa.

Viime viikolla kerrottiin myös, että Belgian armeijan tiedustelupalvelun vastavakoilun päällikön epäillään luovuttaneen luottamuksellista tietoa Venäjän piikkiin työskennelleelle agentille. Paikallisen median mukaan mies on kiistänyt epäilyt, ja hänet on pidätetty virastaan. Tietovuoto on herättänyt kysymyksiä, koska Belgiassa sijaitsee keskeisiä EU-instituutioita ja Naton päämaja.