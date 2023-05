Brittitiedustelu: Juna syöksyi raiteiltaan Krimillä – Venäläisviranomaiset syyttävät "ulkopuolista häirintää"

Kevään aikana useat Venäjän junat ovat räjähdysten ja sabotaasin vuoksi ajautuneet raiteiltaan. Lisäksi useita Venäjän polttoainevarastoja on syttynyt palamaan Venäjän miehittämillä alueilla ja lähellä Ukrainan rajoja.

Venäjä on syyttänyt näistä tapauksista liki järjestään Ukrainaa, joka on ajoittain myös myöntänyt olleensa räjähdysten takana.

Sota-asiantuntijat ovat arvioineet, että iskut omalta osaltaan valmistelevat Ukrainan odotettua vastahyökkäystä. Niiden tarkoituksena on asiantuntijoiden mukaan heikentää Venäjän jo ennestään köhinyttä huoltoa.

Simferopolin junaonnettomuus esti ainoan Sevastopolin satamakaupunkiin kulkevan junaraiteen käyttämisen. Sevastopol on keskeinen satama Venäjän Mustanmeren laivastolle.

Venäjä on miehittänyt Ukrainan Krimin niemimaata vuodesta 2014. Ukraina on julkisesti todennut useita kertoja, että sen tavoitteena on valloittaa takaisin kaikki Venäjän miehittämät alueet, mukaan lukien Krim.