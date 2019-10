Brittiperhe eksyi USA:n puolelle ja joutui keskelle painajaista: On nyt 3 kuukauden ikäisen vauvan kanssa likaisessa ja kylmässä pidätyskeskuksessa ilman tietoa vapautumisesta

Connorsien mukaan heidän piti väistää yllättäen tiellä olevaa eläintä, ja he kääntyivät pienelle, merkkaamattomalle tielle. Pian poliisi pysäytti heidät, kertoi heidän ylittäneen rajan ja pidätti heidät.

– He vain yrittivät päästä takaisin hotelliinsa, hän kertoo The Sunille .

Vauva joutui nukkumaan sellissä likaisella lattialla

Ensimmäisen yön perheet viettivät pidätettynä lähellä Kanadan rajaa. Philadelphia Inquirerin mukaan miehet vietiin omaan selliinsä ja naiset omaansa. Eileen Connors kertoo lausunnossaan, että he joutuivat nukkumaan likaisella lattialla kylmässä sellissä vain ohut peitto turvanaan.

Ikävä käänne

Perhe vietiin Seattlen lentokentälle. Perhe oli pyytänyt alusta asti, että he haluavat vain takaisin Britanniaan.

Sen sijaan perhe lennätettiin toiselle puolelle Yhdysvaltoja Pennsylvaniaan. Siellä heidät vietiin Berksin pidätyskeskukseen, joka on tarkoitettu erityisesti perheille.

Hattu vauvaa lämmittämään

Eileen Connorsin mukaan heiltä vietiin kaikki vauvan vaatteet ja peitot pestäväksi, kun he saapuivat pidätyskeskukseen. Hänen mukaansa keskuksessa ei ollut tarpeeksi pieniä vaatteita, kertoo Philadelphia Inquirer.

– Kun kysyn, miten minun on tarkoitus pitää vauvani lämpimänä tässä kauheassa kylmyydessä, he sanovat minulle vain, että laita hattu hänen päälleen, Connors kertoo lausunnossaan.

"Pelkään, että joku vie vauvani"

– Emme ikinä unohda tätä. Olemme traumatisoituneet iäksi siitä, mitä Yhdysvaltain hallitus on meille tehnyt, Connors kirjoitti lausunnossaan.

Yhdysvaltain viranomaiset kiistävät syytökset

– Keskus tarjoaa turvallisen ja humaanin ympäristön perheille, kun he käyvät läpi maahanmuuttoprosessia", virallisessa lausunnossa sanotaan.

"Näin ei ikinä tapahtuisi Britanniassa"

Connorsien asianajaja kertoi Washington Postille, että perhe on emotionaalisesti ja psykologisesti rikki.

– He ovat hyvin järkyttyneitä siitä, mitä heille on tapahtunut, koska tässä ei ole mitään järkeä. Kukaan, joka lukee heidän lausuntonsa tai kuulee heidän tarinansa, ei voi ymmärtää, miten tämä on voinut tapahtua, perheen juristi Bridget Cambria kertoo.