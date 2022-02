Britannian kuninkaallisessa perheessä jaetaan rooleja uusiksi – herttuatar Camilla saamasssa Meghanin vanhan pestin

Suojelijan roolit palautuivat kuningatar Elisabetille , joka on alkanut hiljattain jakaa rooleja toisille kuninkaallisen perheen jäsenille. MTV Uutiset kirjoitti aikaisemmin siitä, miten herttuatar Catherine otti haltuunsa prinssi Harryn vanhan roolin .

Yksi herttuatar Meghanin vanhoista pesteistä on sen sijaan menossa herttuatar Camillalle .

Teatteriala lähellä herttuattaren sydäntä

The Sunday Times uutisoi, että herttutar Camillasta olisi tulossa Britannian kansallisteatterin uusi kuninkaallinen suojelija.

/All Over Press

/All Over Press

The Sunday Timesin mukaan Camilla on innoissaan voidessaan hyödyntää suojelijan rooliaan tukeakseen teatterialaa, joka on kärsinyt koronapandemian aikana. Camilla vierailee prinssi Charlesin kanssa ylipäätäänkin usein teatterissa ja konserteissa.