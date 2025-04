Britanniaan tarvitaan vastedes erillinen matkustuslupa

Eurooppalaiset tarvitsevat huomisesta alkaen erillisen matkustusluvan Britanniaan.

Britanniaan eurooppalaisella passilla matkaavat tarvitsevat keskiviikosta alkaen passiin liitetyn erillisen luvan.

Britanniaan tarvittavaa ETA-matkustuslupaa haetaan joko verkosta tai puhelimen sovelluksella.

Britannian viranomaiset ilmoittavat, että luvan saa tavallisesti kolmen työpäivän sisällä. Sen saattaa käytännössä saada automaattisesti saman tien, mutta joskus käsittely voi viedä pidempään.

Lupa on voimassa kaksi vuotta, mutta jos passi vaihtuu sitä ennen, on lupa uusittava, sillä se on passikohtainen. Saatua lupaa ei tarvitse erikseen tulostaa paperille, vaan luvan voimassaolo näkyy sähköisesti passin tiedoissa.

Luvan avulla voi tehdä useita tavanomaisia turisti- tai muita vierailuja sekä opiskelu- ja työmatkoja. ETA oikeuttaa enintään kuuden kuukauden yhtäjaksoiseen oleskeluun Britanniassa. Täsmällisemmät reunaehdot oleskelulle kerrotaan viranomaissivuilla.

Lupa maksaa tällä hetkellä noin 12 euroa kurssivaihteluiden mukaan.

Vastaavantyyppisiä järjestelmiä on käytössä myös muualla maailmassa, esimerkiksi Yhdysvaltoihin matkustettaessa.