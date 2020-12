Britanniaan jumiin jääneet suomalaiset yrittävät löytää helpotusta yksinäisyyteen – Suomen merimieskirkko auttaa suomalaisjouluherkuilla ja juttuseuralla

Iso-Britannian pääkaupungissa Lontoossa suomalaisia on perinteisesti kokoontunut joulunviettoon Suomen merimieskirkolle.

Merimieskirkon palveluvastaava Mervi Mattila kertoo, että tänä vuonna kirkon joulujuhla on hyvin erilainen kuin yleensä. Yhteiset tapahtumat, joululaulut ja glögit on tällä kertaa jouduttu perumaan, mutta suomalaisia jouluherkkuja on voinut tilata sähköpostitse.