Britannia pyrkii rokottamaan kaikki aikuiset syyskuuhun mennessä – "Jos se käy tätä nopeammin, niin aina parempi"

Rokotusaikataulusta kertoi Britannian ulkoministeri Dominic Raab brittilehti Guardianin mukaan. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hallitus kertoo selkeästi rokotusaikataulusta.

– Tavoitteenamme on saada ensimmäiset 15 miljoonaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevaa rokotettua helmikuun puoliväliin mennessä. Alkukevään aikana on tarkoitus rokottaa 17 miljoonaa lisää, minkä jälkeen meillä olisi rokotettuna ensimmäisellä pistoksella 99 prosenttia niistä, joiden riski kuolla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on suurin, ulkoministeri sanoi yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa.