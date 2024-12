Bill Clinton sairaalaan

Clinton vietiin tutkimuksiin ja tarkkailuun, kun hänelle oli noussut kuumetta. Hän on kärsinyt vuosien varrella erinäisistä terveysongelmista.

Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton joutui maanantaina sairaalaan sen jälkeen, kun hänelle nousi kuumetta. Asiasta kertoo hänen edustajansa Angel Urena viestipalvelu X:ssä.

Urenan mukaan 78-vuotias Clinton on sairaalassa testejä ja tarkkailua varten. Hän kertoo, että Clintonin mieliala on hyvä ja entinen presidentti on kiitollinen saamastaan hoidosta.

Uutiskanava CNN:lle antamissaan kommenteissa Urena tähdentää, että Clinton on kunnossa.

Clintonilla on ollut terveysongelmia aiemminkin. Presidenttikautensa jälkeen hän joutui esimerkiksi vuonna 2004 sydämen ohitusleikkaukseen ja alkoi sen jälkeen noudattaa vegaanista ruokavaliota.

Clintonin terveys nousi edellisen kerran otsikoihin vuoden 2022 marraskuussa, kun hän sai positiivisen tuloksen koronatestistä.

Hän sanoi tuolloin, että hänen oireensa olivat lieviä ja hän oli kiitollinen rokotuksista ja niiden tehosteannoksista.

Vuoden 2021 lokakuussa Clinton joutui viettämään viisi yötä sairaalassa tulehduksen vuoksi.

Clinton oli Yhdysvaltain presidenttinä vuosina 1993–2001. Hän on toiseksi nuorin elossa oleva Yhdysvaltain presidentti heti 63-vuotiaan Barack Obaman jälkeen.

Vuoden 1946 elokuussa syntynyt Clinton ei kuitenkaan jää iässä paljoa jälkeen George W. Bushista ja Donald Trumpista, jotka syntyivät samana vuonna heinä- ja kesäkuussa.