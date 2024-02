Biden voitti ylivoimaisesti Etelä-Carolinassa: Saa kuitenkin kritiikkiä omasta puolueestaankin

Yhdysvaltojen presidentinvaalit pidetään tämän vuoden marraskuussa. Bidenin todennäköinen vastustaja on entinen presidentti, republikaanien Donald Trump .

– Hänhän voitti aivan ylivoimaisesti. Siellä on kaksi hyvin tuntematonta haastajaa mukana, mutta he saivat parin prosentin kannatusta. Bidenin kampanja toivoo, että tämä lähettää vahvan viestin eteenpäin, että demokraattipuolue ja presidentti Biden ovat yhä suosittuja vähemmistöjen keskuudessa. Etelä-Carolinassahan on selvästi enemmän mustaa väestöä kuin muualla maassa.