Biden vaatii selvitystä tietovuodosta, asiakirjoista ilmi uutta tietoa Kiinan vakoilupalloista

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on vaatinut maan puolustusministeriötä selvittämään perinpohjaisesti, miksi epäilyllä tietovuotajalla oli pääsy vuodettuun materiaaliin ja kuinka laajasta vuodosta on kyse.



Epäilty 21-vuotias Jack Teixeira sai perjantaina syytteet muun muassa kansalliseen puolustukseen liittyvien tietojen säilyttämisestä ja välittämisestä.



Vuodetuista asiakirjoista on Washington Postin mukaan paljastunut uutta tietoa muun muassa Yhdysvaltain ilmatilassa olleista Kiinan vakoilupalloista. Asiakirjojen mukaan yhdysvaltalaistiedustelu on ollut tietoinen jopa neljästä kiinalaisesta vakoilupallosta helmikuussa alasammutun pallon lisäksi.