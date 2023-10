Biden toivoo republikaaneilta tukea Ukrainalle: "Kyllä se huolestuttaa"

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on huolissaan maansa sisäpoliittisen kuohunnan vaikutuksista Ukrainalle myönnettävään tukeen. Bidenin mukaan republikaanien tulisi sopia sisäiset riitansa ja tukea kriittisen tärkeää apua Ukrainalle.

Republikaanipuolueen sisäiset kiistat johtivat tiistaina edustajainhuoneen puhemiehen Kevin McCarthyn syrjäyttämiseen tehtävästään tiukassa äänestyksessä . Erottamisesta äänestettiin McCarthyn puoluetoverin Matt Gaetzin esityksen pohjalta. McCarthyn seuraajaksi on ehdolla edustajia, joista osa on Ukrainalle myönnettävää rahoitusta vastaan.

– Mutta tiedän, että enemmistö edustajainhuoneen ja senaatin jäsenistä molemmista puolueista on sanonut tukevansa Ukrainan rahoittamista, hän lisäsi.

Tuki ehtymässä kuukausien sisällä

Valkoisen talon mukaan ajoitus on kriittinen, sillä Ukrainalle myönnetty tuki on ehtymässä kuukausien sisällä, ja maan hitaasti etenevä vastahyökkäys on parhaillaan käynnissä.