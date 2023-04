Ben Bloodin paluu SM-liigaan kyseenalaistettiin vahvasti, kohuttu siirto osui lopulta napakymppiin – "Kävimme pitkät keskustelut"

Pelicansin hankinta keräsi runsaasti epäilijöitä, sillä aiemmin syksyllä Blood oli ollut try out -jaksolla Puolassa. Miten Blood päätyi takaisin Lahteen? Pelicans-luotsi Tommi Niemelä kertoo, miten Bloodin siirtoprosessi eteni.

– Kävimme ensin pitkät keskustelut ja katsoimme videota, mitä oli tarjolla. Meillä oli tietynlaista pelaajaa, mitä me tarvittiin ja hän tuli siinä vaiheessa mukaan. Ollut kyllä mahtava lisä meidän jengiin, Niemelä kertoo MTV Urheilulle.

Blood pelasi runkosarjassa 32 ottelua, joiden aikana hän saalisti viisi tehopistettä. Pudotuspeleissä Blood on noussut ryminällä valokeilaan varsinkin kiihkeän Ilves-sarjan värikkäiden tapahtumien johdosta.

Ben Blood on ollut kevään pudotuspeleissä vahvassa iskussa.

Kauden edetessä Blood on parantanut otteitaan runsaasti.

– Beninkin pelaaminen on kehittynyt siitä, mitä se oli alkuvaiheessa. Hänellä kesti vähän aikaa tottua siihen toimintatapaan, mitä me halusimme ja millä tavalla halusimme pelata. Ollut loistava, mitä pidemmälle kausi on mennyt, Niemelä kehuu.