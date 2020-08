BBC: Iran on vääristellyt koronatilastoja – todellisuudessa kuolonuhreja kolminkertainen määrä

Iran on ilmoittanut maassa olleen 14 405 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. BBC:n mukaan todellisuudessa kuolemantapauksia on ollut lähes 42 000.

Myös tartuntoja on vahvistettu lähes kaksinkertainen määrä. Hallinnon ilmoittama luku on lähes 279 000 tartuntaa, kun todellisuudessa tartuntoja on todettu yli 451 000.