BBC: Brasilian terveysministeriö poisti kuukausien koronatiedot nettisivultaan – Presidentti: "Menneet tiedot eivät heijasta nykytilanteesta"

Tartuntoja toiseksi eniten maailmassa

Brasilian tartuntojen määrä on toiseksi suurin maailmassa. Johns Hopkinsin yliopiston mukaan tartuntoja on vahvistettu yli 670 000. Edellä on vain Yhdysvallat. Koronaan liittyviä kuolemia on noin 36 000 eli noin 170 kuolemaa miljoonaa asukasta kohti.