Norjalaislehti: Viitteitä massiivisesta räjähdyksestä Murmanskin alueella

Sosiaalisessa mediassa julkaistiin keskiviikkoiltana video, joka näyttää massiiviselta räjähdykseltä horisontissa Murmanskin alueella.

Barents Observerin mukaan muutaman sekunnin kestävä räjähdys näkyi useiden kilometrien päässä pohjoisessa.

Samalla suunnalla on kymmeniä sotilaskohteita, muun muassa laivastotukikohta Severomorsk-1 sekä asevarastoja ja bunkkereita.

Asiasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Severomorsk-1 sijaitsee 13 kilometrin päässä videon kuvauspaikasta. Lentotukikohta on Kuolan niemimaan toiseksi suurin ja siellä on sekä hävittäjiä, pommikoneita että merivalvontalentokoneita. Lentokentällä on myös helikoptereita.

Kuvauspaikasta 11 kilometrin päässä on ulkoasevarasto. Severomorsk-1:n luoteispuolella on useita laitoksia, joissa on siirrettäviä ilmatorjuntaohjuksia ja antenneja elektronista sodankäyntiä varten.

Norjassa tutkimussäätiö NORSAR suorittaa seismistä seurantaa osana ydinkoekieltosopimuksen (CTBT) noudattamista koskevaa kansainvälistä verkostoa.

NORSAR:n Tormod Kværna kertoi Barents Observerille, että alueella ei keskiviikkona havaittu seismistä toimintaa.

– Meillä on infraäänisignaali, joka voisi olla jonkinlainen valtava räjähdys, joka rekisteröitiin asemallamme Karasjokissa klo 15.43 Norjan aikaa, Kværna sanoo.

Myöhemmin NORSAR korjasi viestipalvelu X:ssä, että he olivat havainneet yhden sijaan kaksi signaalia.

– Olemme tunnistaneet kaksi infraäänisignaalia, mikä viittaa siihen, että räjähdyksiä oli kaksi.