Barcelona juhlii Mestarien liigan voittoa

Barcelona on noussut naisten jalkapallon ehdottomaksi ykkösseuraksi Euroopassa, sillä se on voittanut Mestarien liigan neljän kauden aikana nyt kolmesti (2021, 2023, 2024). Vuosina 2019 ja 2022 katalonialaisseura hävisi loppuottelun juuri Lyonille, joka on kilpailun menestyksekkäin seura kahdeksalla tittelillään.