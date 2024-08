Balettitanssijalle 12 vuotta vankeutta 50 dollarin Ukraina-lahjoituksesta

Venäjän turvallisuuspalvelu syytti häntä rahankeräyksestä, jota on käytetty muun muassa lääkintätarvikkeiden, aseiden ja ampumatarvikkeiden ostoon Ukrainan asevoimille.

Venäläisen ihmisoikeusjärjestö Pervyi Otdelin mukaan Karelina oli lahjoittanut noin 52 dollaria Razom for Ukraine -nimiselle New Yorkissa toimivalle voittoa tavoittelemattomalle ryhmälle, joka lähettää apua Ukrainaan, kertoo New York Times.