Bachelor-sinkkunaiset muistelevat kohahduttaneiden poreallastreffien seurauksia: "Se oli akkalauman hyökkäys"

Henna ja Miia vierailivat juontaja Mikko Parikan luona Bachelor: Ruusun jälkeen -ohjelmassa. He kuvailivat, että porealtaan tapahtumia oli oikeasti vaikea nähdä.

– Rehellisesti sanottuna ne olivat selkä meihin päin. Eihän me nähty muuta kuin, että he olivat vierekkäin altaassa. Kyllä siellä lähekkäin oltiin, limaisessa altaassa, Miia nauraa.

– Se oli semmoinen akkalauman hyökkäys muistaakseni. Me tiedettiin, että on ruusu ja että he pussasivat. Sonja intti, etteivät ole pussanneet, Miia muistelee.