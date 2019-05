Australiassa konservatiivisen koalition vaalivoitto sen kuin vankistuu, työväenpuolue kärsi nöyryyttävän yllätystappion – "Silti aurinko nousi seuraavana päivänä"

Gallupit ja ovensuukyselyt olivat lupailleet työväenpuolueelle niukkaa vaalivoittoa. ABC:n ennusteen mukaan työväenpuolue paikkamäärä alahuoneessa on 68. Vaalin lopullisten tulosten odotetaan valmistuvan myöhemmin tällä viikolla.

– Emme voi muuttaa menneisyyttä, mutta tulevaisuutta voimme. Siitä politiikassa on kysymys.

Konservatiivien enemmistö ei ulotu ylähuoneeseen



Työväenpuolueen ilmastolupaukset eivät saaneet laajaa tukea äänestäjiltä, vaikka ilmastonmuutos on kyselyjen mukaan maassa kasvava huolenaihe. Työväenpuolue on joutunut hallituspuolueiden tavoin tasapainoilemaan päästövähennysten ja uusiutuvan energian lupausten kanssa, sillä maan talous on vahvasti riippuvainen hiilestä. Australia kuuluu maailman suurimpiin hiilentuottajiin, ja valtaosa siitä viedään ulkomaille etenkin Itä-Aasian maihin.