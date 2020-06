Australiassa alkoi taas vessapaperin hamstraus – pääministeri: Naurettavaa

Australiassa supermarketit ovat asettaneet vessapaperille ostorajoituksia, kun maassa on alkanut hamstraus uudelleen. Hamstrauksen takana ovat tiedot, joiden mukaan maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Melbournessa on havaittu kasvua koronavirustartunnoissa.

Viranomaiset raportoivat perjantaina, että Melbournessa oli 30 uutta tartuntaa. Melbournessa ja sen lähialueilla Victorian osavaltiossa on vahvistettu kaksinumeroisia määriä uusia koronavirustartuntoja kymmenenä peräkkäisenä päivänä. Sen sijaan muualla maassa uusia tartuntoja ei ole viime viikkoina havaittu lainkaan tai sitten on vahvistettu yksittäisiä tartuntoja.

Laajamittaista testausta Victoriassa

Victorian osavaltion terveysviranomaiset ovat aloittaneet laajamittaiset koronavirustestit Melbournen esikaupunkialueilla, joista suurin osa viimeaikaisista tartunnoista on löytynyt. Lisäksi Australian armeija on lähettänyt noin 200 sotilasta avustamaan testaamisessa tulevan viikonlopun aikana.

Yli 25 miljoonan asukkaan Australiassa on vahvistettu lähes 7 600 koronavirustartuntaa ja virukseen liittyviä kuolemia on 104. Tilastosivusto Worldometersin mukaan Australiassa on miljoonaa asukasta kohti kuollut neljä ihmistä liittyen koronavirukseen. Suomessa vastaava luku on 59.