Australian pääministeri koronasta: Poikkeukselliset olot jatkuvat vähintään puoli vuotta –"Emme ole nähneet tällaista 1. maailmansodan päättymisen jälkeen"

Australia on myös päättänyt kieltää yli sadan hengen kokoontumiset sisätiloissa. Kielto ei koske julkista liikennettä, ostostentekopaikkoja ja kouluja.

– Tämä on jotain, mitä tapahtuu kerran sadassa vuodessa. Emme ole nähneet tällaista Australiassa ensimmäisen maailmansodan päättymisen jälkeen, Morrison sanoi.

Australia on kertonut noin 450 koronavirustartunnasta. Kuolleita on toistaiseksi viisi. Maa oli jo aiemmin kieltänyt yli 500 hengen ulkoilmatapahtumat, mikä oli kova toimi innokkaalle penkkiurheilukansalle.

Turkissa ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolema

Turkissa on vahvistettu ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolema. Samalla tartuntojen määrän kerrottiin nousseen noin 50:stä lähes sataan.

Maassa on tehty useita eri koronaviruksen ehkäisytoimia. Muun muassa koulut ja yliopistot päätettiin sulkea, kun todettuja tartuntoja oli vielä alle kymmenen. Lisäksi yhteisrukoukset moskeijoissa on peruttu.

Turkissa on myös voimassa matkustusrajoituksia useista maista.