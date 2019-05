Australian laivaston lentäjiä häirittiin laserilla Etelä-Kiinan merellä – laseriskujen uskotaan tulleen kiinalaisista aluksista

Australian laivasto on ollut mukana Etelä-Kiinan merellä järjestetyissä sotaharjoituksissa Yhdysvaltojen kanssa. Merialue on strategisesti tärkeä, ja Kiina on viime aikoina pyrkinyt yhä voimallisemmin kiristämään otettaan siitä. Kiina käyttää asiantuntijoiden mukaan merellä paljon epävirallisia sota-aluksia, kuten kalastusaluksia.