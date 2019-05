Attendon liikevaihto kasvoi kohuista huolimatta – alkuvuosi vaikea

Toimitusjohtaja Martin Tiveus totesi, että Suomessa käyty keskustelu vanhustenhoidon oloista on vaikuttanut yhtiön tulokseen. Attendon toiminta Suomessa on paineista huolimatta jatkanut laajentumistaan. Alkuvuonna Suomeen avattiin 11 uutta hoitokotia, joissa on yhteensä 352 paikkaa.