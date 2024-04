Ateenassa kärvistellään nyt helteen ja Saharan hiekkapölyn keskellä

Lisäksi kaupunkilaisten vaivana on ollut vuodenaikaan nähden epätavallisen korkea lämpötila.

Lämpötilan on ennustettu nousevan paikoitellen jopa 31 asteeseen. Ateenaan on ennustettu noin 26 lämpöastetta.

Astmasta kärsiviä ja muuten heikossa kunnossa olevia ihmisiä on kehotettu välttämään ulkona urheilua tai raskasta fyysistä työtä. Lisäksi on varoitettu, että hiekkapölyyn saattaa sekoittua siitepölyä, bakteereita ja sienikasvustoa aiheuttaen terveyshaittaa. Terveysongelmista kärsiviä on kehotettu turvautumaan maskeihin ja aurinkolaseihin.