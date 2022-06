Asuntolainojen myöntämiseen tiukennuksia – Millaiseen asuntoon palkkasi riittäisi tulevaisuudessa?

Hallitus ei päätynyt velkakattoon

Finanssivalvonnan johtokunta on esittänyt useamman kerran huolensa kotitalouksien ylivelkaantumisesta. Myös Suomen Pankki on jo pitkään pitänyt esillä sitä, että asuntolainojen pituusrajoituksen lisäksi lainoihin pitäisi laatia velkakatto tai muu vastaava, tuloihin sidottu enimmäisvelkarajoitus.

"On selvää, että ohjausvaikutusta on"

– Vaikka kyseessä on suositus, on selvää, että sillä on merkittävä ohjausvaikutus pankkien luotonantoon aivan samaan tapaan kuin jo kymmenkunta vuotta voimassa olleella asuntolainan ottajan stressitestillä on ollut, sanoo pääekonomisti Veli-Matti Mattila tiedotteessa.