Asiantuntijat pelkäävät, että Trump tuo koronavirusrokotteen markkinoille itsekkäistä syistä jo tänä vuonna: "Erittäin vaarallinen skenaario ei kuulosta kaukaa haetulta"

– Ottaen huomioon miten tämä presidentti on käyttäytynyt, tämä erittäin vaarallinen skenaario ei kuullosta kovinkaan kaukaa haetulta, miehet kirjoittavat New York Timesissa.

Trump on aiemmin paljastanut, että valkoisella talolla on oma ohjelma koronavirusrokotetta varten. Hän on myöskin kommentoinut julkisesti aikomuksiaan tuoda rokote markkinoille jo tämän vuoden puolella.