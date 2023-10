Asiantuntijalta varoitus vedenkestävän ripsivärin käytöstä

New York Post kertoo Kanadan Torontosta kotoisin olevan näön ja silmäterveyden asiantuntijasta, optometristi Alexa Hechtista , joka varoittaa vedenkestävän ripsivärin riskeistä TikTok-videollaan.

Ikuisia kemikaaleja

Kemikaalien takia meikkiä on vaikea poistaa päivän päätteeksi. Vedenkestävän ripsivärin hierominen vanulapulla voi myös aiheuttaa ärsytystä silmään, ripsien irtoamista ja silmäryppyjä.

– Vedenkestävissä meikeissä on myös runsaasti kemikaaleja, joiden on tarkoitus saada meikki pysymään pidempään, muun muassa niin kutsuttuja ikuisia kemikaaleja, Hecht varoittaa.

Kyseessä ovat PFAS tai per- ja polyfluoroalkyyliaineet, joka on kiistanalaista huomiota saanut kemikaaliryhmä. Niiden tarkoitus on saada tuotteista vettä-, rasvaa- ja likaahylkiviä sekä tarttumattomia. Yhdisteitä esiintyy kaikkialla ympäristössä ja eliöstössä. Niitä kutsutaan ikuisiksi kemikaaleiksi, koska ne hajoavat ympäristössä erittäin hitaasti.