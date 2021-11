Asiakkaina Kimi Räikkönen ja muita maailmantähtiä – tämä suomalaistaiteilijan luomus muutti F1-kulttuuria: "Se oli todella vaikea saada läpi Ron Dennisille"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Tägströmin asiaskaskunnassa on maailmankuuluja nimiä. Räikkösen ja muiden suomalaiskuskien, kuten Jyrki Järvilehdon ja Heikki Kovalaisen , lisäksi hän on suunnitellut kypärätaidetta muun muassa Lewis Hamiltonille , Fernando Alonsolle , Juan Pablo Montoyalle ja Sergio Perezille .

Räikkösen hän tapasi ensi kertaa tämän kartingaikoina. Yhteistyö on kestänyt 25 vuotta.

Tuon tapaamisen jälkeen myös Vilander, joka on niittänyt menestystä kestävyysautoluokissa ja toiminut myös C Moren F1-asiantuntijana, on tilannut kypäränsä Tägströmiltä.