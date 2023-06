Armand Duplantis sai kulttuurishokin juhannuksesta – näky ällistytti Ruotsin supertähteä

"Mondonakin" tunnettu Duplantis on kilpaillut kolmesti tällä kaudella ulkoradoilla ja voittanut joka kerta. Hän on ylittänyt korkeimmillaan tuloksen 611. Nyt luvassa on rentoutumista juhannuksen merkeissä ennen ensi tiistaina käytävää Ostravan kilpailua.