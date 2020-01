Arktisten alueiden jää ohentunut huomattavasti – Jäämerellä käynyt tutkija Uutisaamussa: "Tätä emme voi enää pysäyttää, meret tulevat nousemaan seuraavat 200-500 vuotta"

– Huomasin, että jää on ohuempaa. Aikaisemmin se oli paksumpaa ja monivuotista vanhaa jäätä. Jää on tosiaan tullut nyt nuoremmaksi ja suurin osa siitä on ensimmäisen tai toisen vuoden jäätä. Se on ohuempaa ja se liikkuu enemmän, Haapala kertoo.