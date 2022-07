Anton Lundell, 20, vakuutti välittömästi NHL-kaukaloissa – Aleksander Barkov näytteli merkittävää roolia taustalla

Nyt, NHL-kauden päättymisen jälkeen, Lundell on yhtä hymyä. Hän teki välittömästi läpimurtonsa rapakon takana.

HHOF-IIHF Images/All Over Press

HHOF-IIHF Images/All Over Press

Huima esimerkki

NHL-kausi tarjosi Lundellille kovaa oppia. 20-vuotias keskushyökkääjä näki, mitä vaatimustaso on maailman huipulla.

– Ei sitä turhaan sanota parhaaksi liigaksi. Ne pelaajat, jotka pystyvät pelistä toiseen pelaamaan samalla, korkealla tasolla, erottuvat joukosta. Ymmärrän hyvin sen, miksi parhaat tekevät yli 100 pistettä kaudessa. He ovat askeleen muita edellä, Lundell miettii.

Yksi timanteista

– Teemme oikeita asioita ja pärjäämme ihan ketä tahansa vastaan. On ollut hienoa nähdä, kun menestystä tulee. Ja erityisesti se, miten hyvin joukkueena nuo kultajengit pelasivat, Lundell hehkuttaa.

Lundell itse on yksi vahva esimerkki Suomi-kiekon nykyisestä, vahvasta puhurista. Hän kuuluu nuorten timanttien joukkoon.

– Esimerkiksi minun ikäluokassani oli se, että silloin kun me kasvoimme ja olimme nuoria, näimme, kun Suomi voitti mestaruuksia niin miehissä, alle 20-vuotiaissa kuin alle 18-vuotiaiden MM-turnauksissa. Olemme nähneet koko ajan sitä, kun Suomi pärjää. Sitten kun itse hyppäsi mukaan, niin aina saattoi luottaa siihen, että emme lähde vain taistelemaan, vaan tavoittelemme kultaa. Se on yksi iso tekijä tuon kaiken menestyksen takana, Lundell arvioi.

– Yritän harjoitella mahdollisimman hyvin ja yritän saada ehjän kesän alle. Paljon kuntotreeniä ja lisää voimaa. Tarkoituksena on vetää hyvin monipuolista treeniä, jotta olisi mahdollisimman valmis, kun uusi kausi alkaa. Se on sitten taas pitkä sesonki edessä. Sitä ajatellen kesä on tärkeää aikaa, Lundell pohtii.