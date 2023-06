Anssi ja Sanni Koivuranta ovat hakeneet avioeroa

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudesta vahvistetaan, että urheilijapari Anssi Koivuranta, 34,ja Sanni Koivuranta, 33,ovat hakeneet avioeroa. Kaksikko on jättänyt avioerohakemuksen yhdessä 4. tammikuuta ja hakemuksessa on harkinta-aikaa 5. heinäkuuta saakka, jolloin he pystyvät hakemaan lopullista avioeroa.