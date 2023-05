Animaatio näyttää haasteellisen paikan: 190-metrinen laiva jäi nyt jumiin liki samaan paikkaan kuin Ever Given kaksi vuotta sitten

Toisin kuin Ever Given, saatiin Xin Hai Tong irrotettua hyvin nopeasti. Reutersin mukaan laivaliikennettä seuraavista tiedoista näkyi aiemmin, että jumiin jäänyttä laivaa yritti saada liikkeelle kolme hinaajaa.

Xin Hai Tongin jumiinjäämispaikka ei ole kovin kaukana kohdasta, jossa Ever Given oli kiinni päivien ajan.

Suezin kanava on yksi maailman vilkkaimmista vesiväylistä ja lyhin laivareitti Euroopan ja Aasian välillä. Ever Given jumittuminen kuudeksi päiväksi kanavaan aiheutti valtavia logistiikkaongelmia maailmanlaajuisesti.