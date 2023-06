Andreas, 26, sai satapäin karmaisevaa vihapostia – kaiken takana jalkapallojätin menetetty mestaruus

– Ihmiset Saksassa vihaavat nyt Mainzia ja minua. He olisivat halunneet Dortmundin voittavan, sillä viime kerrasta on kulunut niin paljon aikaa. Olen saanut paljon vihaviestejä, mutta myös kunnianosoituksia Bayernin kannattajilta. Minusta tuntuu, että syön ja juon ilmaiseksi Münchenissä tänä kesänä, Hanche-Olsen kertoi NRK:lle.

Norjan maajoukkueessakin 14 ottelua pelannut Hanche-Olsen kertoi, että kannattajien raivonpuuska on jäänyt ainoastaan viestittelyn tasolle.

– Se on myös hieno kokemus, jonka olen elänyt. Minun käy sääliksi Dortmundia. Tunsin, kuinka raskasta se oli heille. Erityisesti Julianille (Ryerson), joka on pelannut todella hyvin siellä ja saanut mahdollisuuden voittaa Bundesliigan. Se on iso juttu. Tunnen myös heitä hiukan.