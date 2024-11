Ammattilaisten avoin kirje: Huipputason urheilun psyykkinen suorituskyky ja hyvinvointi vaativat pitkäjänteistä työtä

Huippu-urheilu on ollut viime aikoina paljon esillä. Kilpailumenestys vaatii kokonaisvaltaista osaamista, ja sattumallakin on osansa. Urheilupsykologinen työ on keskeisessä roolissa menestyksen takana – se auttaa vahvistamaan urheilijan psyykkistä kapasiteettia ja hyvinvointia sekä tukee toimijuuden kokemusta paineen alla.