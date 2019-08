Amazonin palot johtivat boikottiin: Vans- ja Timberland-brändit omistava suuri vaatevalmistaja ei käytä jatkossa brasilialaista nahkaa

Riodejaneirolainen englanninkielinen The Rio Times -sanomalehti kirjoittaa, että 18 tuotemerkkiä lopettaa nahan käytön.

CNN:n mukaan VF Corporation harkitsee palaavansa käyttämään alueella tuotettua nahkaa, jos se saa varmuuden siitä, etteivät tuotteissa käytetyt materiaalit huononna maan ympäristöongelmia. VF Corporation on yhdysvaltalainen vaatealan yritys, joka valmistaa, valmistuttaa ja myy urheilu- ja ulkoiluvaatteita.

Paloja on ollut Brasiliassa tänä vuonna jo yli 83 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2010. Yli puolet paloista on Amazonin alueella.