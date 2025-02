Aleksander Barkov on Leijonissa uudessa tilanteessa: "En aio muuttua"

Jääkiekon NHL-seura Florida Panthersin kapteeni Aleksander Barkov tunnetaan paitsi taidoistaan myös viilipyttymäisyydestään. Tähtipelaajaa luonnehditaan jopa ylivaatimattomaksi.

Barkov ei yllättäen himmennä sanomistaan siitä, mihin jääkiekon Suomen miesten maajoukkue tähtää NHL:n neljän maan huipputurnauksessa. Turnaus pelataan helmikuussa Montrealissa ja Bostonissa.

– Suomi on aina lähtenyt turnauksiin voittamaan. Ei ole väliä, mikä turnaus on kyseessä, Barkov linjaa.

– Sama homma nyt. Nyt ei pelata MM- tai olympiakullasta, mutta kaikki tämänkin turnauksen haluaa voittaa, mekin.

Barkov, 29, toimii Florida Panthersin kapteenina jo seitsemättä kautta. Leijonissa kapteenius on hänelle uusi asia.

– Yritän olla oma itseni. En aio muuttua miksikään, mitä en ole. Pyrin olemaan mahdollisimman hyvä esimerkki niin jäällä kuin kaukalon ulkopuolella. Ja tietysti aion antaa kaikkeni.

Barkov muistaa vaivatta, miten hän debytoi maajoukkueessa 11 vuotta sitten Sotshin olympialaisissa. Tuoreimmistakin maajoukkuekokemuksista kaudelta 2016–17 on aikaa.

– Muutama maili on sen jälkeen tullut. Ja näin tamperelaisena, paljon on vettä Tammerkoskessa virrannut siitä asti, kun olen viimeksi pelannut maajoukkueessa ja päässyt edustamaan Suomea.

– Todella innolla lähden turnaukseen. Hieno juttu, että se on saatu järjestettyä.

Uusi rooli

Maajoukkueessa pelaaminen on jääkiekkoilijoille mielekästä. Sitä se on Barkovillekin.

– On se siistiä. Että on tällainen turnaus, missä parhaimmat pääsee pelaamaan. Ihan sama mikä turnaus, on iso kunnia aina kun pääsee edustamaan Suomea.

Aiemmilla maajoukkuekäynneillä hänen roolinsa on ollut erilainen kuin mitä nyt on tiedossa.

– Eri lähtökohta on tällä kertaa siksikin, että ikääkin on jo jonkin verran. Ja muutama peli tullut lisää NHL:ssä. On nähnyt jääkiekkoa vähän enemmän kuin kahdeksan vuotta sitten, hän viittaa syksyn 2016 World Cupiin.

Panthersin suomalaispelaajista kaikki neljä liittyvät Leijoniin. Anton Lundellin, Eetu Luostarisen ja Niko Mikkolan lisäksi Barkovilla on maajoukkueessa lukuisia tuttuja.

– On monta hyvää pelaajaa, joiden kanssa pääsee nyt pelaamaan. Olen nähnyt heidät läheltä, kun olen pelannut viimeiset vuodet heitä vastaan.

– Tunnen heidät hyvin. Monen kanssa olen ollut jossain tekemisissä tai pelannut samassa joukkueessa.

Kohti olympialaisia

Neljän maan turnaus heijastelee myös tulevaan. Pian voi olla edessä entistä merkittävämpi turnaus, johon NHL-pelaajat saattavat osallistua.

– Vuoden päästä on olympialaiset. Jos NHL on niissä mukana, varmaan aika moni tästä joukkueesta tulee olemaan mukana. Siinä mielessä tämä on todella hyvä mahdolliseen olympiaturnaukseen valmistavana niin pelaajille kuin kaikille muillekin, Barkov visioi.

Valmistautumisaika neljän maan turnaukseen on niukka. Leijonissa tämä on huomioitu, myös akselilla kapteeni Barkov ja päävalmentaja Antti Pennanen.

– Pennasen kanssa on nähty muutaman kerran. Suunnitelmat ovat valmiina, aina sitä myöten miten matkustetaan.

Panthersin pukukopissa turnaus ei ole ollut ylenmäärin esillä, vaikka joukkueesta riittää pelaajia myös Kanadan, Ruotsin ja Yhdysvaltojen maajoukkueisiin. Kohta koittavissa otteluissa joukkuekaverit pelaavat toisiaan vastaan.

– Meillä on joukkue täynnä huippuäijiä, paljon hyviä pelaajia. Kun jokaisessa neljässä maajoukkueessa on edustusta, se kertoo meistä, että jotain on tehty oikein, Barkov kehuu.

– Hieno juttu, että meitä suomalaisia on Panthersista neljä pelaajaa ja Tuomo (Ruutu) valmentamassa. Pääsee pelaamaan muita joukkueita vastaan tietäen, että siellä on joku, jonka kanssa on pelannut.