Alaston tunkeilija yllätti Kristan Yhdysvalloissa: "Kiljuin, hyppäsin pois sängystä ja juoksin ulos"

Virkavallalle tuttu kaveri

NBC 10:n saamien viranomaisraporttien mukaan miehen nimi on Jason Kendrick ja hän on virkavallalle varsin tuttu henkilö. Jason on pidätetty yli 20 kertaa aiemminkin, muun muassa vandalismista, pahoinpitelystä ja häiritsevästä käytöksestä.