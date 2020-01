Alaikäinen mies epäiltynä törkeistä ryöstöistä – vei oluet veitsellä uhaten ja ryösti perään toisen kaupan rahat teräase esillä

– Miehen henkilöllisyys on koko ajan ollut poliisin tiedossa. Mies on tällä hetkellä vielä alaikäinen, mutta täyttää pian 18 vuotta. Poliisipartiot eivät etsinnöistä huolimatta löytäneet miestä illalla, mutta hänet on tänään otettu kiinni, tutkintaa johtava rikoskomisario Mats Sjöholm kertoo.