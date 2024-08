Aktia-pankin järjestelmissä laajoja häiriöitä

Aktia-pankin järjestelmissä on laajoja häiriöitä. Aktia kertoo Facebook-sivuillaan, että häiriöitä on esiintynyt asiakkaiden tunnistautumisessa, muissa digipalveluissa ja korttimaksamisessa.



Aktian viestintäjohtaja Mia Smeds kertoo, että häiriöiden syy on selvinnyt.



–Olemme saaneet juurisyyn hoidettua. Nyt on aikakysymys, milloin saamme kaikki digipalvelut toimimaan.



Smeds sanoi häiriöiden alkaneen iltapäivällä viiden aikoihin. Hänen mukaansa asiakkaiden credit-kortit ovat toimineet, mutta debit-korttien maksuissa on esiintynyt ongelmia.