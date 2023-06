Ajokoe ei voi mennä juuri tämän huonommin: Volkswagen Gol romuksi ja kuski sairaalaan

Kokelaan ohjastama auto oli malliltaan Volkswagen Gol. Se on Golfia pienempi henkilöautomalli, joka on Etelä-Amerikassa varsin suosittu. Mallin valmistus on kuitenkin hiljattain päättynyt yli 40 vuoden jälkeen, ja se korvataan eurooppalaissukulaistaan vaatimattomammalla Polo Track -mallilla.