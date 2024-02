Ajokeli on aamulla huono koko maassa

Lunta sataa maan länsiosassa enimmillään neljä senttimetriä ja idässä sekä pohjoisessa 3–8 senttimetriä. Lumisateet kuitenkin heikkenevät päivän aikana.



Lämpötila kohoaa tänään maan etelä- ja keskiosassa nollasta viiteen plusasteeseen. Idässä ja pohjoisessa on vähän pakkasta.



Huomenna sää hieman viilenee. Lämpötila on etelä- ja länsirannikolla nollan tuntumassa, muualla on pikkupakkasta.