Suomalaisen NHL-konkarin mukaan Coloradon kotiotteluiden erityispiirre saa "kypärän puristamaan päätä" – Tampa Bay lähes pakkovoiton edessä NHL:n kolmannessa finaalissa

– Tampa on ollut vahva kotijoukkue. Tilanne oli konferenssifinaaleissa samanlainen kun siirryttiin kotihalliin. Rangersia vastaan he pystyivät tulokseen kotona, Kapanen avaa.

Ensi yönä pelattavan ottelun merkitys on Kapasen mielestä luonnollisesti valtava.

– He tarvitsevat ehdottomasti voiton kolmannesta matsista. Toivo elää. Onnistunut kotipelaaminen luo varmasti uskoa kopissa. Luulen ja uskon, että kotiyleisön energia ja positiiviset kokemukset ovat joukkueelle suuri mahdollisuus tehdä tästä vielä ottelusarja, Kapanen spekuloi.

Viimeisestä vaihto-oikeudesta apua vain rajallisesti

Kotijoukkueena Tampa pääsee kiinni peluutusetuun. Joukkueella on siis viimeinen vaihto-oikeus. Tämä antaa Kapasen mielestä Lightningille avaimet Coloradon kaatoon. Vastassa on toisaalta kuitenkin todella ratkaisuvoimainen ja laajalla patteristolla toimiva kollektiivi.

– Peluutusedussa on oljenkorsi. Tosin Colorado on älyttömän vahva joukkue ja useampi kenttä kykenee maalintekoon. Eri asia olisi lähteä pimentämään vaikka Edmontonin yksittäistä superketjua. Avalanchella rotaatiossa on tulosta jo paljon tehnyt Rantasen ketju, ja esimerkiksi McKinnonin ykkösvitja. Miten ja ketä lähdet tästä sitten ottamaan pois?, Kapanen pohtii.