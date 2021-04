Ainutlaatuinen kattovalaisin huutokaupattavana – paljonko olisit valmis maksamaan Helsingin päärautatieasemalle suunnitellusta luomuksesta?

Valaisimien hinnaksi on arvioitu huutokauppatalon sivuilla 8 000–12 000 euroa. Valaisimia on kaksi. Artikkelin valokuvan valaisin ei liity tapaukseen.

Tynell on kansainvälisesti arvostetuin ja tunnetuin suomalainen taiteilija, jonka teoksia on huutokaupattu korkein hinnoin. Tynell on suunnitellut valaisimia muun muassa Eduskuntataloon ja Lasipalatsiin.