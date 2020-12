Ainoan Yhdysvaltojen liittovaltion teloitusjonossa olevan naisen kuolinpäivää lykättiin jälleen – tappoi raskaana olevan naisen, jotta saisi vauvan itselleen

Sen seurauksena liittovaltion tuomari päätyi lykkäämään sitä yhä tuonnemmas. On siis mahdollista, että Montgomery teloitetaan vastavalitun presidentin Joe Bidenin astuttua jo virkaansa.

Trump on kuitenkin viimeisinä virkakuukausinaan kiirehtinyt useiden kuolemaantuomittujen teloituksia, ja niitä on kuluneena vuonna toteutettu enemmän kuin vuosikymmeniin.

Tappoi äidin ja leikkasi vauvan ulos vatsasta

Montgomeryn puolustuksen mukaan hän on kärsinyt vuosia vakavista mielenterveysongelmista, ja on tullut lapsuudesta saakka seksuaalisesti hyväksikäytetyksi, pahoinpidellyksi ja raiskatuksi isäpuolen toimesta. Puolustuksen mukaan hänellä on diagnosoitu kaksisuuntainen mielialahäiriö ja post-traumaattinen stressioireyhtymä, jotka johtuvat lapsuuden traumoista.