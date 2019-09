Ainakin kuusi ihmistä kuoli hyökytulvassa Keniassa – toimintaelokuvasta tuttu kansallispuisto on koitunut surmanloukuksi aiemminkin

Ainakin kuusi ihmistä on saanut surmansa nopeasti iskeneessä tulvassa Hell's Gate -kansallispuistossa Keniassa, kertovat viranomaiset. Puiston maisemat ovat tulleet yleisölle tutuksi muun muassa vuonna 2003 kuvatusta elokuvasta Tomb Raider: The Cradle of Life.